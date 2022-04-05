На Сумщині знаходять закатованих росіянами цивільних громадян, - голова ОВА

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Продовжує район (Конотопський – ред.) оговтуватися від навали орків. На місцях колишніх стоянок ворога уже знайшли, щонайменше, трьох закатованих українців. Мирних мешканців", - розповів очільник області.

Живицький зазначив, що у північній частині області ще відбувається зачистка від орків. На решті території потроху повертається нормальне життя.

"Села і селища, міста, які постраждали від орків найбільше – отримують усе необхідне в першу чергу. Гуманітарну допомогу, будматеріали, ліки", - додає голова ОВА.

Також він нагадує людям бути обережними на дорогах, поза межами населених пунктів. Також наголошує на забороні відвідувати ліс, оскільки ще можливе перебування груп російських військових.

Нагадаємо, у США назвали терор на окупованих територіях не випадковістю, а частиною плану Росії.

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