На Сумщині знаходять закатованих росіянами цивільних громадян, - голова ОВА
Тіла трьох закатованих людей знайдено у Конотопському районі у місці постою російських військових
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Продовжує район (Конотопський – ред.) оговтуватися від навали орків. На місцях колишніх стоянок ворога уже знайшли, щонайменше, трьох закатованих українців. Мирних мешканців", - розповів очільник області.
Живицький зазначив, що у північній частині області ще відбувається зачистка від орків. На решті території потроху повертається нормальне життя.
"Села і селища, міста, які постраждали від орків найбільше – отримують усе необхідне в першу чергу. Гуманітарну допомогу, будматеріали, ліки", - додає голова ОВА.
Також він нагадує людям бути обережними на дорогах, поза межами населених пунктів. Також наголошує на забороні відвідувати ліс, оскільки ще можливе перебування груп російських військових.
- Нагадаємо, у США назвали терор на окупованих територіях не випадковістю, а частиною плану Росії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.27Продаж 32.85
- Актуальне
- Важливе