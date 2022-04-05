У США назвали терор на окупованих територіях не випадковістю, а частиною плану Росії
Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ до України Білий дім попереджав, що Росія влаштовуватиме терор та вбиватиме цивільне населення
Про це повідомляє Reuters із посиланням на радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.
Відповідаючи на запитання про те, чи вбивства в Бучі могли відбуватися за наказом Путіна він зазначив, що ще до вторгнення Вашингтон попереджав, що Росія має намір "в цій війні вбивати дисидентів" і "нав’язувати панування терору на окупованих територіях в Україні".
"Тому ні, ми не вважаємо, що це випадковість. Ми вважаємо, що це було частиною плану", - наголосив Салліван.
- Нагадаємо, Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет зазначила, що дії росіян на Київщині дуже ймовірно є воєнними злочинами та серйозними порушеннями міжнародного права.
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