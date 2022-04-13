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Головна війна з Росією На Сумщині ЗСУ закликали мешканців повернути запчастини до російської техніки, - очільник ОВА

На Сумщині ЗСУ закликали мешканців повернути запчастини до російської техніки, - очільник ОВА

13 квітня, 2022 середа
12:51
війна з Росією запчастини до російської техніки

Українські військові просять мешканців Сумщини повернути запчастини від трофейної техніки окупантів, щоб її могли використовувати ЗСУ

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Військові збройних сил закликають всіх повернути запчастини від трофейної російської техніки, аби вона могла повноцінно служити обороні нашої країни. Це обладнання не становить для вас жодної цінності, крім колекційної, а для ЗСУ це можливість довести до робочого стану покинуті та завойовані машини, які будуть нас оберігати", - наголосив він.

У разі наявності запчастин від військової техніки необхідно зателефонувати за номером 0964160325 і повернути їх ЗСУ.

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Сумщина
ЗСУ
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