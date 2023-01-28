На Сватівському й Харківському напрямках РФ формує групи зі спецпризначенців і шукає слабкі місця в обороні України, - військовий Федоренко
На Сватівському й Харківському напрямках групи російських спецпризначенців проводять ударно-штурмові дії, перевіряючи оборону України
Про це розповів командир підрозділу 112-ї бригади ТРО Києва, депутат Київської міської ради Юрій Федоренко в етері Еспресо.
"Противник формує групи від 10 до 20 осіб із числа спецпризначення контрактників і вагнерівців, які намагаються вчиняти ударно-штурмові дії на певних відтинках фронту, перевіряючи, чи є в нас слабкі місця в обороні", - наголосив він.
За словами Юрія Федоренка, зрештою окупанти "отримують по зубах" і відходять назад.
- 15 січня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зауважив, що Сили оборони України в дуже важких боях просуваються вглиб Луганської області в напрямку Кремінної та Сватового.
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