Про це розповів командир підрозділу 112-ї бригади ТРО Києва, депутат Київської міської ради Юрій Федоренко в етері Еспресо.

"Противник формує групи від 10 до 20 осіб із числа спецпризначення контрактників і вагнерівців, які намагаються вчиняти ударно-штурмові дії на певних відтинках фронту, перевіряючи, чи є в нас слабкі місця в обороні", - наголосив він.

За словами Юрія Федоренка, зрештою окупанти "отримують по зубах" і відходять назад.

15 січня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зауважив, що Сили оборони України в дуже важких боях просуваються вглиб Луганської області в напрямку Кремінної та Сватового.

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