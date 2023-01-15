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ЗСУ крок за кроком просуваються у бік Кремінної та Сватового, - Гайдай

15 січня, 2023 неділя
12:38
війна з Росією Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Сили оборони України в дуже важких боях просуваються вглиб Луганської області у напрямку Кремінної та Сватового

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі Еспресо.

"Колаборанти розуміють, що відбувається. Російський телевізор говорить постійно одні й ті ж наративи, що нібито все вирівняється. "Соледар, Бахмут, далі вихід на адмінкордони Луганської області". Насправді наші Сили оборони, хоч і важко, в пекельних умовах і дуже важких боях, потрохи деокуповують Луганщину. Крок за кроком просуваються у бік Кремінної і Сватового", - розповів він.

  • 14 січня голова військової адміністрації Сєверодонецького району Роман Власенко повідомив, що навколо Кремінної тривають танкові бої.

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російська армія
Луганщина
ЗСУ
колаборанти
Сергій Гайдай
Військові новини
Війна на Донбасі
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