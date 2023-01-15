Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі Еспресо.

"Колаборанти розуміють, що відбувається. Російський телевізор говорить постійно одні й ті ж наративи, що нібито все вирівняється. "Соледар, Бахмут, далі вихід на адмінкордони Луганської області". Насправді наші Сили оборони, хоч і важко, в пекельних умовах і дуже важких боях, потрохи деокуповують Луганщину. Крок за кроком просуваються у бік Кремінної і Сватового", - розповів він.

14 січня голова військової адміністрації Сєверодонецького району Роман Власенко повідомив, що навколо Кремінної тривають танкові бої.