ЗСУ крок за кроком просуваються у бік Кремінної та Сватового, - Гайдай
Сили оборони України в дуже важких боях просуваються вглиб Луганської області у напрямку Кремінної та Сватового
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі Еспресо.
"Колаборанти розуміють, що відбувається. Російський телевізор говорить постійно одні й ті ж наративи, що нібито все вирівняється. "Соледар, Бахмут, далі вихід на адмінкордони Луганської області". Насправді наші Сили оборони, хоч і важко, в пекельних умовах і дуже важких боях, потрохи деокуповують Луганщину. Крок за кроком просуваються у бік Кремінної і Сватового", - розповів він.
- 14 січня голова військової адміністрації Сєверодонецького району Роман Власенко повідомив, що навколо Кремінної тривають танкові бої.
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