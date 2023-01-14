На Луганщині найбільш активні бойові дії відбуваються навколо Кремінної, - голова ВА Сєверодонецького району Власенко
Голова військової адміністрації Сєверодонецького району Роман Власенко повідомив, що навколо Кремінної тривають танкові бої
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог не має жодних успіхів на території Луганщини. Там є три фронти - це Білогорівка, Сватове та Кремінна. У Білогорівці та Сватовому ситуація стабільна. Найбільш активні бойові дії відбуваються навколо Кремінної. Ініціатива на боці ЗСУ, але росіяни намагаються атакувати, тривають танкові бої. Наші хлопці успішно відбивають ворожі атаки. Шумно у Кремінній, Рубіжному та Сватовому", - зазначив Власенко.
За його словами, окупанти переодягаються у форму українських військових.
"Росіяни часто цим користуються для провокацій, щоб спровокувати ЗСУ. Це погана практика окупаційних військ. Також окупанти використовують спецодяг та під виглядом цивільного населення намагаються провести бойові дії", - додав Власенко.
- За минулу добу, 13 січня, росіяни втратили в Україні 530 військових загиблими та шість танків
- Президент Володимир Зеленський подякував українським військовим за відбиття російської агресії, наголосивши, що битва за Донеччину та Луганщину продовжується.
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