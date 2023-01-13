Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

"Важка битва за Донеччину триває, битва за Бахмут і Соледар, за Кремінну, за інші міста й села сходу нашої держави триває. Хоч ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни – ЗСУ, всі сили оборони й безпеки – захищають державу. Я дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро й стійко виконують поставлені завдання! ... 324 дні повномасштабної війни, а як все змінилося для Росії... Вони там уже гризуться між собою за те, кому приписати якесь тактичне просування. Це чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул нам усім, щоб більше тиснути на окупанта і щоб завдавати ворогу більших втрат. Дякую всім, хто це забезпечує як на передовій, так і на всіх інших наших фронтах", - сказав Зеленський.

Окремо президент відзначів бійців підрозділів "Кракен" і "Шаман", які воюють на Донеччині.

"Я дякую бійцям підрозділу "Кракен" за рішучі дії зі знищення ворога в районі Соледара! Дякую воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО та підрозділу "Шаман", які мужньо обороняють Бахмут!" - сказав Зеленський.

Крім того, очільник держави відзначив роботу Служби зовнішньої розвідки, а також подякував працівникам СБУ.

"Хочу відзначити також працівників Служби зовнішньої розвідки України. Тих, хто працює зазвичай зовсім непомітно. І про кого небагато говорять. Але вони реально наближають дуже вагомі рішення партнерів для України, для наших оборонців. Дякую за це! Дякую всьому особовому складу Служби безпеки України, чиї результати в боротьбі зокрема проти колаборантів і диверсантів суспільство бачить. Кожен крок держави в національному захисті ретельно готується, і це дає нам законні та справедливі результати. Дає нам реальне посилення нашої незалежності, усіх її аспектів. Я дякую за це!" - підсумував Зеленський.

Раніше РФ оголосила про нібито захоплення Соледара, проте Генштаб ЗСУ спростував цю заяву і повідомив, що бої за місто тривають.

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