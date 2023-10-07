На Таврійському напрямку ЗСУ просунулись в районі Копанів та Новопрокопівки, - Тарнавський

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку маємо просування північніше Копанів та Новопрокопівки. Втрати ворога різко зросли. Знищено РСЗВ БМ-27 Ураган", - зазначив він.



За минулу добу росіяни завдали 14 авіаційних ударів, відбулось 22 бойових зіткнення та 782 артобстріли.

Тарнавський повідомив, що підрозділи ракетних військ та артилерії ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1265 вогневих завдань. Загалом росіяни втратили 338 осіб та 52 одиниці військової техніки: 7 танків, 7 ББМ, 14 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 3 БпЛА, 17 одиниць автомобільної та 2 - спеціальної техніки. Також Тарнавський написав про знищення російського складу боєприпасів та ще одного важливого для окупантів об'єкта.