На Таврійському напрямку ЗСУ просунулись в районі Копанів та Новопрокопівки, - Тарнавський
Сили оборони України завдають ударів та втрат російській армії, просуваючись на Таврійському напрямку в районі північніше Копанів та Новопрокопівки
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"На Таврійському напрямку маємо просування північніше Копанів та Новопрокопівки. Втрати ворога різко зросли. Знищено РСЗВ БМ-27 Ураган", - зазначив він.
За минулу добу росіяни завдали 14 авіаційних ударів, відбулось 22 бойових зіткнення та 782 артобстріли.
Тарнавський повідомив, що підрозділи ракетних військ та артилерії ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1265 вогневих завдань. Загалом росіяни втратили 338 осіб та 52 одиниці військової техніки: 7 танків, 7 ББМ, 14 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 3 БпЛА, 17 одиниць автомобільної та 2 - спеціальної техніки. Також Тарнавський написав про знищення російського складу боєприпасів та ще одного важливого для окупантів об'єкта.
- Старший лейтенант ЗСУ "Легіон Свободи" Леонід Поляков з Бахмутського напрямку зазначив, що в Україні досі не вирішена проблема з боєприпасами.
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