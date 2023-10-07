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Старший лейтенант ЗСУ: Відчуваємо нестачу боєприпасів на фронті

7 жовтня, 2023 субота
09:13
Війна з Росією ЗСУ війна фронт

Старший лейтенант ЗСУ "Легіон Свободи" Леонід Поляков з Бахмутського напрямку зазначив, що в Україні досі не вирішена проблема з боєприпасами

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Якщо згадати перші місяці повномасштабного вторгнення, а саме бої за Сєверодонецьк і Лисичанськ, то наводили статистику, що росіяни менше, ніж за пів року витратили 7 млн снарядів. Зараз вони налагодили виробництво боєприпасів, десь 2 млн на рік. І це у 5 разів більше, ніж до повномасштабного вторгнення", - зауважив Поляков.

За його словами, наразі в Україні проблема з боєприпасами досі не вирішена, і це відчувається на фронті.

"Західні партнери нам допомагають, але недостатньо. Вони не розраховували на таку велику війну, де відстрілюється така велика кількість боєприпасів. Вирішальним фактором у війні будуть і боєприпаси, і дрони, і високоточне озброєння", - підкреслив Поляков.

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