У ISW підтвердили відновлення бойових дій окупантів у районі Куп'янська, але заперечили можливість успіху

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що українські військові повідомляли про зниження активності російських військ під Куп'янськом протягом останніх тижнів. Проте 6 жовтня речник Східної групи українських військ Ілля Євлаш заявив, що ворог відновив бойові дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

Російські "воєнкори" стверджують, що окупанти розпочали наступ біля Синьківки (8 км на північний схід від Куп'янська) і що вони ведуть інтенсивний обстріл траси N26 (Шевченкове-Куп'янськ). Один з мілблогерів охарактеризував відновлений наступ РФ як "широкомасштабний", а згодом видалив цей допис.

Аналітики зазначають, що начальник ГУР Кирило Буданов раніше повідомляв, що російські військові розгорнули елементи новоствореної 25-ї загальновійськової армії на Куп'янському напрямку на заміну 41-й ЗВА. На думку ISW, відновлення російських наступальних операцій під Куп'янськом за участі елементів 25-ї ЗВА, ймовірно, має на меті відволікти увагу української сторони від інших ділянок фронту на півдні України.

"Однак раніше ISW оцінювало, що 25-й CAA був поспішно розгорнутий до передбачуваної дати розгортання в грудні 2023 року та, ймовірно, має серйозну нестачу персоналу, погану підготовку або те й інше", - йдеться у повідомленні.