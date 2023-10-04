На Тайвань насувається тайфун: скасовано 70 авіарейсів, школи призупинили роботу
На південь Тайваню у середу, 4 жовтня, насувається тайфун "Койну": внаслідок сильного дощу та вітру скасували 70 внутрішніх авіарейсів та призупинили роботу шкіл
Про це інформує Reuters.
Зазначається, що тайфун досягне південно-східного узбережжя Тайваню вранці у четвер, 5 жовтня. Згідно з прогнозом Tropical Storm Risk, після цього він ослабне.
У гірських і малонаселених районах повіту Пінгтунг на півдні острова пройдуть найсильніші дощі. Крім того, сильні зливи очікують у повітах Тайтунг і Хуалянь на східному узбережжі. Тайфун також торкнеться великого південного портового міста Гаосюн. Міста Гаосюн та Тайнань заявили, що призупинять роботу і навчання з вечора середи через погіршення погодних умов.
Після Тайваню тайфун попрямує до південних китайських провінцій Гуандун і Фуцзянь, а потім до Гонконгу. Там він, ймовірно, ще більше ослабне та перетвориться на тропічний шторм.
- 2 вересня потужний тайфун "Саола" охопив південну китайську провінцію Гуандун. Внаслідок сильних повеней у багатьох районах загинула людина та сталися руйнування.
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