На Тайвань насувається тайфун: скасовано 70 авіарейсів, школи призупинили роботу

Про це інформує Reuters.

Зазначається, що тайфун досягне південно-східного узбережжя Тайваню вранці у четвер, 5 жовтня. Згідно з прогнозом Tropical Storm Risk, після цього він ослабне.

У гірських і малонаселених районах повіту Пінгтунг на півдні острова пройдуть найсильніші дощі. Крім того, сильні зливи очікують у повітах Тайтунг і Хуалянь на східному узбережжі. Тайфун також торкнеться великого південного портового міста Гаосюн. Міста Гаосюн та Тайнань заявили, що призупинять роботу і навчання з вечора середи через погіршення погодних умов.

Після Тайваню тайфун попрямує до південних китайських провінцій Гуандун і Фуцзянь, а потім до Гонконгу. Там він, ймовірно, ще більше ослабне та перетвориться на тропічний шторм.