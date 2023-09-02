На Китай обрушився тайфун "Саола": є жертва та численні руйнування

Про це повідомляє Reuters.

У Гонконгу та сусідній густонаселеній провінції Китаю Гуандун через наближення тайфуну скасували сотні рейсів та закрили підприємства, школи та фінансові ринки.

Вітер рухався із швидкістю понад 200 кілометрів на годину. "Саола" став одним із найпотужніших тайфунів, які загрожували південній провінції Китаю за останні 74 роки.

Китайська влада заявила про значну силу тайфуну ще, коли він обрушився на місто Чжухай, а вітер сповільнився приблизно до 160 км/год.

Понад 300 людей застрягли в аеропорту Гонконгу після того, як було скасовано близько 460 рейсів. Повалені дерева розкидані на дорогах, особливо на більш відкритих віддалених островах. У районі Козвей-Бей злетіло багато будівельних знаків.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що одна людина загинула в Шеньчжені через те, що дерево впало та врізалося в автомобіль. За словами китайського уряду, понад 500 людей шукали притулку, а понад 50 людей потрапили до лікарень через тайфун.