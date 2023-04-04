Про це в ефірі телемарафону 4 квітня сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, зараз РФ використовує територію Білорусі для навчання своїх підрозділів, відбувається постійна їх ротація.

"На території Білорусі продовжують перебувати російські військові. За нашими даними, це трохи більше як 4 тисячі військовослужбовців. Це трохи менше, ніж було раніше. Переважно вони перебувають на полігонах", - сказав Демченко.

При цьому переміщення техніки не зафіксовано. Також немає ударних угруповань, готових до вторгнення.