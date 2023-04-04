У Білорусі розпочалися нові спільні тренування повітряних сил та військ ППО
У Білорусі з 4 по 6 квітня 2023 року проходитимуть нові спільні тренування повітряних сил та військ ППО
Про це повідомили в telegram-каналі МО Білорусі.
"Відповідно до плану підготовки ВПС і військ ППО з 4 по 6 квітня 2023 року під керівництвом командувача ВПС і військ ППО полковника Андрія Лук'яновича проходить спільне штабне тренування ВПС і військ ППО", - йдеться у дописі.
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Зокрема зазначається, що під час тренування планують відпрацювати планування застосування ВПС і військ ППО в діяльності регіонального угруповання військ.
- У період з 25 березня по 1 квітня в аеропорту "Гомель" здійснили посадку 7 військово-транспортних літаків ПКС РФ.
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