Про це повідомили в telegram-каналі МО Білорусі.

"Відповідно до плану підготовки ВПС і військ ППО з 4 по 6 квітня 2023 року під керівництвом командувача ВПС і військ ППО полковника Андрія Лук'яновича проходить спільне штабне тренування ВПС і військ ППО", - йдеться у дописі.

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Зокрема зазначається, що під час тренування планують відпрацювати планування застосування ВПС і військ ППО в діяльності регіонального угруповання військ.