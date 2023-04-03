У ЗСУ відреагували на перевірку бойової готовності армії Білорусі

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він зазначив, що розвідка постійно здійснює моніторинг ситуації, яка пов'язана з перевіркою готовності ЗС Білорусі. Так ЗСУ володіє інформацією щодо переміщення збройних сил і військової техніки в рамках зазначеної перевірки.

"Сили оборони та безпеки у північній операційній зоні перебувають у постійній бойовій готовності та завжди готові до адекватного реагування", - наголосив Наєв.