У ЗСУ відреагували на перевірку бойової готовності армії Білорусі
У Збройних Силах України повідомили, що українська розвідка здійснює моніторинг ситуації, пов'язаної з перевіркою готовності ЗС Білорусі
Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Він зазначив, що розвідка постійно здійснює моніторинг ситуації, яка пов'язана з перевіркою готовності ЗС Білорусі. Так ЗСУ володіє інформацією щодо переміщення збройних сил і військової техніки в рамках зазначеної перевірки.
"Сили оборони та безпеки у північній операційній зоні перебувають у постійній бойовій готовності та завжди готові до адекватного реагування", - наголосив Наєв.
- У період з 25 березня по 1 квітня в аеропорту "Гомель" здійснили посадку 7 військово-транспортних літаків ПКС РФ.
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