Протягом тижня у Гомелі сіло сім великих вантажних бортів армії Росії, - ЗМІ
У період з 25 березня по 1 квітня в аеропорту "Гомель" здійснили посадку 7 військово-транспортних літаків ВКС РФ
Про це у суботу, 1 квітня 2023 року, повідомило гомельське видання "Флагшток".
Як наголошується, йдеться про літаки "особливо великої вантажопідйомності".
Окрім того, 31 березня гомельці зафіксували над Гомелем проліт військового вертольота Мі-8.
30 березня моніторинговий проєкт "Білоруський Гаюн", інформував, що з 25 по 30 березня 2023 року в аеропорт "Гомель" прилітали чотири важкі транспортні літаки Ан-124 "Руслан" ВКС РФ.
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"Й вже 30 березня у Гомельському районі було помічено колону військової техніки, що складається з п'яти сідлових тягачів (імовірно, КамАЗ) без реєстраційних знаків, які могли перевозити по чотири ракети для ЗРК С-300/400. За повідомленнями очевидців, колона рухалася у складі ДАІ РБ у напрямку аеродрому "Зябрівка", - зазначав "Гаюн".
За інформацією проєкту, "на аеродромі Зябрівка (що на околиці Гомеля - ред.) знаходяться російські військові, а також ЗРК С-300/400".
Перевезення ракет для ЗРК С-300/400 у Гомельському районі фіксувалося і раніше.
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