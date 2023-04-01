Протягом тижня у Гомелі сіло сім великих вантажних бортів армії Росії, - ЗМІ

Про це у суботу, 1 квітня 2023 року, повідомило гомельське видання "Флагшток".

Як наголошується, йдеться про літаки "особливо великої вантажопідйомності".

Окрім того, 31 березня гомельці зафіксували над Гомелем проліт військового вертольота Мі-8.

30 березня моніторинговий проєкт "Білоруський Гаюн", інформував, що з 25 по 30 березня 2023 року в аеропорт "Гомель" прилітали чотири важкі транспортні літаки Ан-124 "Руслан" ВКС РФ.

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"Й вже 30 березня у Гомельському районі було помічено колону військової техніки, що складається з п'яти сідлових тягачів (імовірно, КамАЗ) без реєстраційних знаків, які могли перевозити по чотири ракети для ЗРК С-300/400. За повідомленнями очевидців, колона рухалася у складі ДАІ РБ у напрямку аеродрому "Зябрівка", - зазначав "Гаюн".

За інформацією проєкту, "на аеродромі Зябрівка (що на околиці Гомеля - ред.) знаходяться російські військові, а також ЗРК С-300/400".

Перевезення ракет для ЗРК С-300/400 у Гомельському районі фіксувалося і раніше.