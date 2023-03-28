Звістка про розміщення тактичної ядерної зброї в білорашці — це початок виборчої кампанії фюрера. Ядерка залишається єдиною "непорочною" скрєпою, тоді як донедавна сакральні символи орків, такі, як армія, економічна велич, міжнародне визнання, потрощені гусеницями т.зв. "СВО".

Тому до 17 березня 2024 року, коли федерація суворого режиму "обиратиме" собі верховного наглядача, інформаційне поле буде щедро збагачене ураном.

Упродовж найближчих 12 місяців бункерному доведеться вдавати ефективність свого правління та здатність протистояти всьому зловісному НАТО. Найпростіше це зробити через ядерні вібрації.

Логіка шантажу прописана у військовій доктрині русні. Ядерний арсенал (насамперед тактичний) - головний козир, який можна протиставити високотехнологічній зброї Заходу. Ключовим вважається психологічний вплив на противника, а саме — демонстрація рішучості підвищувати градус ескалації доти, доки не буде зупинено гіпотетичну агресію і не буде укладено мир "на умовах, що задовольняють Росію".

До 17 березня 2024 року, коли федерація суворого режиму "обиратиме" собі верховного наглядача, інформаційне поле буде щедро збагачене ураном. Упродовж найближчих 12 місяців бункерному доведеться вдавати ефективність свого правління та здатність протистояти всьому зловісному НАТО. Найпростіше це зробити через ядерні вібрації

Безпосереднє застосування зброї для досягнення військових цілей відходить на другий план. Конфлікт повинен подолати цілу "драбину стримування".

Найближчий рік буде надзвичайно важким для рашистів, оскільки бюджетні надходження виснажуються, державі знадобитися перехід на економіку воєнного часу для підтримки війни в Україні. Владі доведеться старанно активно імітувати "велічіє", прикриваючи голу дупу.

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"Інформаційна операція", покликана відродити ауру потужної радянської військової промисловості, — саме так оцінюють експерти ISW виступ бункерного. Наприклад, вони згадують, що фюрер раптом пообіцяв до кінця 2023 року країна виробить понад 1,5 тис. танків, говорячи про нереальність цієї обіцянки.

Заява фюрера є першим кроком до запровадження мобілізаційної стратегії кремля, в якій у руZZкої у нації передбачено два скарби: ядерна зброя та ху*ло

Та ISW, як і більшість західних медій роблять не дуже коректні висновки щодо того, в які вуха фюрер вкладав це послання. На їх думку, кремль у такий спосіб намагається переконати Захід менше турбуватися про Україну.

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Заява фюрера є першим кроком до запровадження мобілізаційної стратегії кремля, в якій у руZZкої у нації передбачено два скарби: ядерна зброя та ху*ло.

Говорячи про президентські вибори в мордорі, згадується анекдот про перегони трамваїв: першим до фінішу прийшов трамвай, який виїхав першим.

Якщо події розвиватимуться "за планом", то й виборів не знадобиться.

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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