Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Кремлівський карлик поселився у гаманцеві у Сі
OPINION

Кремлівський карлик поселився у гаманцеві у Сі

Орест Сохар
26 березня, 2023 неділя
10:04
Погляд Орест Сохар

Пекін та Вашингтон розпочали боротьбу за повоєнний устрій Московії

Червоний Сі Цзіньпін злітав до мордору, аби помітити територію… ну майже так само, як це роблять наші чотирилапі друзі: він намагався показати всьому світові, що війна русні з Україною його обходить не сильно, натомість Піднебесній важливо уникнути розвалу Московії та зберегти бункерного на троні, —  незалежно від формату завершення "СВО". Такий підхід навряд чи сподобається нашим західним партнерам, які бачили б на чолі кремля адепта демократичних цінностей. 

Кремлівський карлик поселився у гаманцеві у Сі. Це головний результат візиту лідера КНР.

Тільки підтримуючи нинішній режим, Китай може дедалі активніше перетворювати Московію на свою колонію, за безцінь купуючи російську сировину.

Тільки підтримуючи нинішній режим, Китай може дедалі активніше перетворювати Московію на свою колонію, за безцінь купуючи російську сировину

Сі Цзіньпін під час візиту  фактично благословив фігуранта Гааги на 5-й президентський термін: "Впевнений, що російський народ вас сильно підтримає в добрих справах".

Багаторічною задачею Білого дому було сепарувати РФ і КНР.

Читайте також: У світі триває процес формування двох коаліцій — тираній та демократій

Спершу США в період потепління відносин з кремлем навіть організовували саміт в Женеві 2021 року. Спроба провалилась.

З початком широкомасштабного вторгнення чимало аналітиків вважали, що США уповільнюють наближення української перемоги, прагнучи домовитися з Китаєм щодо повоєнного устрою Московії та долі її вождя. Результат такий самий.

У Вашингтона розвʼязані руки: це і нові санкції, і організація міжнародних трибуналів,  на тлі яких колишній лідер Лівії Муаммар Каддафі виглядатиме обділеним увагою світової Феміди правителем. Мета: після перемоги України  привести у кремль прозахідного лідера

Читайте також: Китай як "брокер миру"

Тепер у Вашингтона розвʼязані руки: це і нові санкції, і організація міжнародних трибуналів,  на тлі яких колишній лідер Лівії Муаммар Каддафі виглядатиме обділеним увагою світової Феміди правителем. Мета: після перемоги України  привести у кремль прозахідного лідера.

Рішення Китаю поставити на бункерного розцінюється нашими партнерами як новий і серйозний виклик для заходу. Речник Білого Дому навіть резюмував: "Я не думаю, що сьогоднішня зустріч дає нам великі надії на те, що війна незабаром закінчиться". Фактично, ми стоїмо на порозі нової холодної війни. Але вона допоможе виграти нам реальну війну на полі бою.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
Росія
Китай
Володимир Путін
війна з Росією
США
Сі Цзиньпін
Читайте також:
прикордонники
24 березня, 2023 п'ятниця
Іноземні прикордонні служби повертатимуть українських чоловіків, які незаконно перетнули кордон, – ДПСУ
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
25 березня, 2023 субота
Сі Цзіньпін відмовився від телефонної розмови з Байденом, - Reuters
Міжнародний кримінальний суд
23 березня, 2023 четвер
У Києві відкриють офіс Міжнародного кримінального суду: підписано меморандум
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.03
    Купівля 38.03
    Продаж 38.79
  • EUR
    Купівля 40.54
    Продаж 41.48
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
26 березня
10:40
Орландо Блум
До України прибув зірка "Піратів Карибського моря" та "Володаря перснів" Орландо Блум
10:19
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін
Росія заявами про ядерну зброю розхитує ситуацію, це не в інтересах Китаю, - політолог Саакян
10:15
крилата ракта "Калібр"
РФ утримує в Чорному морі 2 ракетоносії, залп "калібрів" може сягати до 8 одиниць
10:12
Лукашенко та путін
В ISW пояснили, навіщо Путін оголосив про розташування ядерної зброї в Білорусі
09:52
Минулої доби РФ знову обстріляла прикордоння Харківщини, пошкоджено будинки
09:39
авіація ЗСУ
Ворог рік тому розраховував знищити нашу авіацію, але українські гелікоптери продовжують уражати окупантів, - Сирський
09:30
дрон Shahed-136
Британська розвідка з'ясувала, звідки РФ атакує Україну іранськими дронами
09:07
Упродовж доби РФ випустила 210 снарядів по Херсонщині, 9 людей дістали поранення
08:50
ядерна зброя рф ракета
Поки в Путіна є ядерна зброя, Європа не може бути в безпеці, - Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї
08:31
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Гондурас припинив дипвідносини з Тайванем після переговорів з Китаєм
08:14
Інфографіка
техніка окупантів
ЗСУ ліквідували понад 170 тис. росіян від початку повномасштабного вторгнення
08:02
OPINION
Вадим Денисенко
Ядерна зброя в Білорусі. Останній раунд підняття ставок від Путіна?
08:00
Анонс
Збірна України з футболу
Англія - Україна: де та коли дивитись стартовий матч нашої команди у відборі на Євро-2024
07:55
Наслідки обстрілів Нікопольщини 8 березня
Уночі російська армія ударила по Нікополю з безпілотника
07:40
Петиція з проханням започаткувати День вшанування захисників Маріуполя набрала необхідну кількість голосів
07:20
Двоє людей без документів задихнулися у товарному поїзді у США, є травмовані
07:00
ЗСУ
За добу ЗСУ відбили понад 85 ворожих атак і знищили безпілотники РФ "Орлан-10" та "Суперкам"
06:40
Протести проти судової реформи ізраїльського уряду в Єрусалимі
Близько 200 тис. людей вийшли на акції протесту в Тель-Авіві проти судової реформи в Ізраїлі
06:31
Анонс
Зінченко
Євро-2024: розклад відбіркових матчів 26 березня
06:20
росія ядерна зброя
Немає жодних ознак, що РФ готується застосувати ядерну зброю, - Пентагон
05:25
Євро-2024, збірна Вірменії, збірна Туреччини
Відбір на Євро-2024: результати усіх матчів 25 березня
01:02
Шарль Мішель
Ситуація у Нагірному Карабасі: росіяни звинуватили азербайджанців у порушенні домовленостей, Шарль Мішель поспілкувався з лідерами Вірменії та Азербайджану
00:41
Ракетний удар по Краматорську. Ілюстрація
У Краматорську прогриміли вибухи та тимчасово зникла електроенергія, - ЗМІ
00:37
Макс Кідрук презентував у Києві роман про поселенців на Марсі
Макс Кідрук презентував у Києві роман про поселенців на Марсі
2023, субота
25 березня
23:57
Олександр Петраков, збірна Вірменії
У матчі Вірменія - Туреччина Петраков випустив на поле 4 футболістів з чемпіонату Росії
23:40
збірна Іспанії, Хоселу, Євро-2024
Іспанія знищила Норвегію у відборі на Євро-2024
23:32
Йоав Ґалант
"Безпосередня загроза". Чинний міністр оборони Ізраїлю закликав зупинити судову реформу
23:30
Матеуш Моравецький
У Європі спостерігається втома від санкцій, - Моравецький
23:18
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили за день 18 росіян
23:00
Сергій Гайструк
У Вінниці попрощалися з командиром медчастини батальйону "Дністер"
22:52
міномет
РФ атакувала Сумщину з мінометів, гранатометів і артилерії
22:41
Знищений російський танк
ЄС готує нові санкції щодо країн, які допомагають купувати РФ пральні машини для ремонту танків , - The Telegraph
22:40
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін намагатиметься позбутися ордера на свій арешт від МКС, - Фейгін
22:29
Гарет Саутгейт
Співчуваємо тому, що відбувається в Україні, але завтра буде гра у футбол, - тренер збірної Англії
22:15
Іран
Україна хотіла б зберегти нормальні відносини з Іраном, але він має зробити певні кроки, - спецпредставник Субх
21:58
Олександр Красюк
Промоутер Усика назвав найбільшу проблему Ф'юрі
21:55
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Більшість держпідприємств перейдуть до Фонду державного майна, - Шмигаль
21:49
Олексій Резніков
"Leopard вже налякані": Резніков висміяв ідею розконсервування в РФ Т-34
21:37
збірна Білорусі, збірна Швейцарії, Євро-2024
Білорусь ганебно пропустила 5 голів і програла Швейцарії у відборі на Євро-2024
21:37
Євросоюз
ЄС наполягає, щоб Сі Цзіньпін поговорив із Зеленським, - FT
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV