Ми живемо в буремні часи. Україні випала доля стати першим полем битви між демократією і прогресом з одного боку та тиранами й агресорами з іншого. Днями ми спостерігали, як продовжується процес формування двох коаліцій.

Сі Цзіньпін в Москві зміцнював свої зв'язки з найбільшим союзником-васалом. І вже вимальовується коаліція «тираній»: Китай, Росія, Іран, КНДР. І вчора ж в Києві був лідер другої за економічною міццю та політичним впливом країни демократичного світу — прем'єр-міністр Японії Кішіда. Він приїхав засвідчити, що Японія — разом з Україною. Це історичний і лише другий візит де-факто лідера Японії до Києва. І відразу — як голова G7, як опонента китайської та російської диктатур.

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Україна — частина демократичного світу. І вже де-факто частина коаліції демократій всього світу, якій доводиться боротися з коаліцією диктатур. Україна першою вступила в битву. Але наша країна — не єдине поле бою

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Україна — частина демократичного світу. І вже де-факто частина коаліції демократій всього світу, якій доводиться боротися з коаліцією диктатур. Україна першою вступила в битву. Але наша країна — не єдине поле бою. Економічне та політичне протистояння у Східній Азії та Індійсько-Тихоокеанському регіоні може перерости у гарячу війну будь-якої миті. На Тайвані, на Корейському півострові, на кордоні Індії та Китаю чи навіть в індійському Кашмірі. І тоді на планеті стане ще спекотніше.

Від буремних часів не втечеш. Від них не вдасться сховатися ніде. Ні в Європі, ні в Америці. Хіба що на Антарктиді. І це теж — не точно. В цій боротьбі можна або перемогти або програти. І коло наших союзників дає надію, що ми будемо в колі переможців. Хоч і заплатимо за це дуже дорогу ціну. Можливо найбільшу.

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Про автора. Григорій Маленко, громадський діяч, політик, голова фракції "Голос" у Київраді

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