Я не знаю, чи було це погоджено, але виглядає як слабкість. Власне, Путін ще формально не висувався. Якщо це відповідь на ордер на арешт, то це тим більш слабкість для Путіна, адже там всі кажуть, що начебто "ніяких проблем".

Не розумію, для чого це Путіну, це точно не показує його як незалежного гравця і є явним бажанням вплинути на російську внутрішню політику. Сі вигідний слабкий Путін.

"Благословіння" йти на вибори може бути й таким собі на китайський кшталт завуальованим приниженням Путіна, спробою показати на місце

Не знаю, чи це погоджена з Путіним заготовка, але відносини Сі та Путіна все більше виглядають як відносини навіть не старшого та молодшого братів, а скоріше дяді та племінника. "Благословіння" йти на вибори може бути й таким собі на китайський кшталт завуальованим приниженням Путіна, спробою показати на місце. В будь-якому разі відомі жарти про юані як основну російську валюту зовсім жартами вже і не виглядають.

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Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

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