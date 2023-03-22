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Чому візит Кішіди такий важливий

Юрій Богданов
22 березня, 2023 середа
08:00
Погляд Юрій Богданов

Зміцнення "російсько-китайського союзу" (нерівного, але союзу) дає додаткові можливості для того, щоб ще більше зміцнити ті альянси, які США і Японія формують в Азії для протидії Китаю та іншим авторитарним режимам

Японія критично зацікавлена в стримуванні Китаю. І саме Японія — все ще третя економіка світу, ключовий регіональний гравець — має не тільки бажання, але й можливість стримувати Китай. Є для цього економічний, політичний та дипломатичний капітал, а також чисто військові можливості.  Японія після 2017 року найбільше сприяла відродженню Чотиристороннього діалогу з питань безпеки (QUAD).

Цю організацію ще 2004 року створили США, Індія, Японія та Австралія. І тоді це була організація для подолання наслідків стихійних лих. Після “відродження” цей формат зосередився на "зусиллях розвитку вільного, відкритого та інклюзивного" Індо-Тихоокеанського регіону на основі спільних цінностей та інтересів: верховенства права, свободи мореплавства, поваги до територіальної цілісності й суверенітету, мирного врегулювання територіальних суперечок і свободи торгівлі”. Не думаю, що можна було краще сказати про антикитайське партнерство.

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Японія після 2017 року найбільше сприяла відродженню Чотиристороннього діалогу з питань безпеки (QUAD)

У листопаді 2020 року держави QUAD провели в територіальних водах Індії військово-морські навчання "Malabar" за участю двох авіаносних груп (з метою відпрацювання спільних дій із захисту від "експансіоністської та агресивної політики" Китаю). А ще в них тепер — спільні проєкти з розробки та виробництва зброї.

На додачу до створеного 2021 року AUKUS —  оборонного альянсу Австралії, Британії та США, спрямованого проти спроб Китаю агресивно діяти у Південнокитайському морі, —  відродження QUAD є найбільшою проблемою для китайців. І шансом для нас зробити Індію довгостроковим симпатиком нашої боротьби.

На додачу до створеного 2021 року AUKUS - оборонного альянсу Австралії, Британії та США, спрямованого проти спроб Китаю агресивно діяти у Південнокитайському морі —  відродження QUAD є найбільшою проблемою для китайців. І шансом для нас зробити Індію довгостроковим симпатиком нашої боротьби

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Японія, Індія та США розглядаються іншими країнами регіону як противага нездоровим амбіціям Китаю. В'єтнам, якому і США, і Японія принесли багато горя, намагається збудувати економічне та політичне партнерство саме з США та Японією, адже Японія та США – це загроза минулого, а Китай — актуальна.  Нагадаю, з В'єтнамом Китай досі сперечається за акваторію Південнокитайського моря і кілька островів. І війну 1979-1980 ніхто не забув, як і всі попередні акти китайської агресії в регіоні. Приблизно схожі до В'єтнаму позиції в Індонезії, Малайзії, Республіки Кореї (хоча РК більш захищена завдяки американським базам), Таїланду. 

Японія не тільки може залучити на наш бік значну кількість нових якщо не симпатиків, то доброзичливих нейтралів, а й — що ще важливіше — створити багато нових проблем для Росії й Китаю в регіоні. А чим більше Китай буде занурений у проблеми свого регіону, тим менше він здатний підтримувати російську агресію. І це нам вкрай корисно. 

Щодо допомоги Японії в нашій війні — то так, максимальне послаблення Росії теж вигідне. Гроші, обладнання, допомога з відновленням — це все буде. Але не треба завищувати очікування. Ключовий фронт для японців — в Тихому океані. Та й — потенційно — для всього світу також. 

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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