Китай шукає додаткові джерела для підсилення своєї позиції, - дипломат Чалий

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Обсяги та структура економік Китаю й Росії абсолютно непорівнянні. 30% російської торгівлі - це Китай. У лютому були рекордні цифри щодо постачання нафти у Китай за всі роки співпраці з Росією. Росія стає сировинним придатком Китаю. Натомість Китай має тільки 3% свого товарообігу в Росію. Зараз економічна ситуація в Китаї не найкраща. Китай побоюється санкційного впливу, американці мають на Китай важелі впливу, але є й взаємозалежність. У Китаї є проблеми системного характеру. Їм потрібні технології, чіпи, а деякі військові технології в Росії є", - пояснив Чалий.

За словами дипломата, Китай цікавить збільшення свого ядерного потенціалу й носіїв.

"Росія дійсно вклала великі гроші в ракети середньої та меншої дальності, і це головний китайсько-російський напрямок розмов. Китай хоче використати Росію в тій конкуренції зі США, яку Китай поставив собі за мету. Китай має довгострокові цілі. Деякі речі, які обговорюються в Москві за зачиненими дверима, стосуються саме пошуку Китаєм додаткових джерел для підсилення своєї конкурентної позиції, як в економіці, так й у військовому плані", - зауважив Чалий.