Китай шукає додаткові джерела для підсилення своєї позиції, - дипломат Чалий
Дипломат Валерій Чалий зазначив, що Китай цікавить збільшення свого ядерного потенціалу
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Обсяги та структура економік Китаю й Росії абсолютно непорівнянні. 30% російської торгівлі - це Китай. У лютому були рекордні цифри щодо постачання нафти у Китай за всі роки співпраці з Росією. Росія стає сировинним придатком Китаю. Натомість Китай має тільки 3% свого товарообігу в Росію. Зараз економічна ситуація в Китаї не найкраща. Китай побоюється санкційного впливу, американці мають на Китай важелі впливу, але є й взаємозалежність. У Китаї є проблеми системного характеру. Їм потрібні технології, чіпи, а деякі військові технології в Росії є", - пояснив Чалий.
За словами дипломата, Китай цікавить збільшення свого ядерного потенціалу й носіїв.
"Росія дійсно вклала великі гроші в ракети середньої та меншої дальності, і це головний китайсько-російський напрямок розмов. Китай хоче використати Росію в тій конкуренції зі США, яку Китай поставив собі за мету. Китай має довгострокові цілі. Деякі речі, які обговорюються в Москві за зачиненими дверима, стосуються саме пошуку Китаєм додаткових джерел для підсилення своєї конкурентної позиції, як в економіці, так й у військовому плані", - зауважив Чалий.
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