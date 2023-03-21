Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Думаю, що Сі Цзіньпін пообіцяв допомогти Путіну балансувати, щоб Росія не втопилася, щоб Росія трималася на плаву. І Сі Цзіньпін кине рятівний круг в економічному плані. Зараз російська енергетика переорієнтувалася на Китай. Якщо китайський ринок збуту для нафти й газу пропадає, тоді Росія зупиняється. Це пас, який Сі Цзіньпін дає Путіну, і той його не може не взяти. Натомість Сі Цзіньпін для себе виторгував свій інтерес. І цей інтерес полягає в тому, що Росія, як ядерна держава, буде допомагати Китаю нарощувати свій ядерний потенціал. Китаю потрібно максимально швидко досягти рівня ядерного потенціалу США та Росії", - пояснив Огризко.

Дипломат також додав, що китайський "мирний план" абсолютно неприйнятний для українців.

"Щодо "мирного плану", то в Китаї розуміють, що ніхто на нього не погодиться. Цей план абсолютно неприйнятний для нас. Тому, що зупинитися там, де зараз розташована лінія фронту, в Україні ніхто нікому не дозволить. Цей план - це конфетті дипломатично-політичного характеру, яке розкидається, щоб запудрити мізки. Китайський "мирний план" не спрацює", - підкреслив Огризко.