Росія буде допомагати Китаю нарощувати ядерний потенціал, - дипломат Огризко
Дипломат, міністр закордонних справ у 2007-2009 рр., керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко зазначив, що Китаю потрібно максимально швидко досягти рівня ядерного потенціалу США та Росії
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Думаю, що Сі Цзіньпін пообіцяв допомогти Путіну балансувати, щоб Росія не втопилася, щоб Росія трималася на плаву. І Сі Цзіньпін кине рятівний круг в економічному плані. Зараз російська енергетика переорієнтувалася на Китай. Якщо китайський ринок збуту для нафти й газу пропадає, тоді Росія зупиняється. Це пас, який Сі Цзіньпін дає Путіну, і той його не може не взяти. Натомість Сі Цзіньпін для себе виторгував свій інтерес. І цей інтерес полягає в тому, що Росія, як ядерна держава, буде допомагати Китаю нарощувати свій ядерний потенціал. Китаю потрібно максимально швидко досягти рівня ядерного потенціалу США та Росії", - пояснив Огризко.
Дипломат також додав, що китайський "мирний план" абсолютно неприйнятний для українців.
"Щодо "мирного плану", то в Китаї розуміють, що ніхто на нього не погодиться. Цей план абсолютно неприйнятний для нас. Тому, що зупинитися там, де зараз розташована лінія фронту, в Україні ніхто нікому не дозволить. Цей план - це конфетті дипломатично-політичного характеру, яке розкидається, щоб запудрити мізки. Китайський "мирний план" не спрацює", - підкреслив Огризко.
- У понеділок, 20 березня, в Москві відбулася неофіційна зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала 4,5 години.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що "конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів", коментуючи війну в Україні.
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