24 лютого Китай оприлюднить т.зв. "мирний план" врегулювання воєнного конфлікту в Україні. Він не матиме реального впливу: китайський лідер Сі Цзіньпін намагається пояснити світові, що тепер він є головним перемовником від "осі зла".

"Мирний план" Піднебесної насправді є римейком путінської ідеї розподілу України за корейським сценарієм. Інсайдери Bloomberg стверджують, що китайська ініціатива, поміж іншого, передбачає дві важливі складові:

включатиме заклики до припинення вогню;

блокування постачань західної зброї в Україну.

Читайте також: Китай постачає Росії компонентну базу для виробництва ракет, - дослідник Близького Сходу Данилов

Китайці ні словом не згадали про виведення російських військ з України, а значить йдеться про фактичне замороження війни по лінії розмежування, і поділ України на "дві Кореї".

Це повністю російський план. Bloomberg вважає, Путін може зробити аналогічні заяви під час виступу у вівторок у Москві. Тим самим Китай натякає, що тепер варто говорити з Сі

Це повністю російський план. Bloomberg вважає, Путін може зробити аналогічні заяви. Тим самим Китай натякає, що тепер варто говорити з Сі.

Читайте також: Росія втратила суб'єктність в міжнародній політиці

На позицію Заходу "посередництво" Китаю не вплине, але викличе резонанс у країнах Глобального Півдня і "русифікує" частину голосів в ООН. Фактично, Пекін формує нові політичні меседжі, під які збирається офіційно мобілізувати диктаторські режими та частину країн третього світу.

Пекін формує нові політичні меседжі, під які збирається офіційно мобілізувати диктаторські режими та частину країн третього світу

Китай своєю "мирною пропозицією" намагається накачати міжнародний статус Сі Цзіньпіня як "глобального державного діяча" рівня Байдена, такого собі "брокера миру", який береться вирішувати проблемні конфлікти на планеті. Бункерний фюрер дещо здувся, і його вакантне місце у світовій політиці збирається зайнятися на всю голову червоний Сі.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.