Коротко щодо очікуваних "мирних пропозицій" від Китаю щодо російсько-української війни.

Принциповим є геть не зміст цих пропозицій, яким би він не був. Хоча експертне середовище погоджується, що Пекін обмежиться звичними закликами до припинення вогню обома сторонами. Можливо, як реверанс на адресу Путіна ще запропонує зафіксувати наявну ситуацію "на землі" за стартову для переговорів (в сенсі, що Москва може претендувати на продовження окупації українських теренів, і це не стане на заваді переговорам). Але нічого кардинального, нічого нового і вирішального запропоновано не буде.

Принциповим в китайських пропозиціях є власне вони самі. І те, що Москва очікує на ці пропозиції, розраховує на них, серйозно орієнтується на позицію Китаю

Читайте також: НАТО провокує Росію, щоб дізнатися про стан її ядерного потенціалу

Тому принциповим в китайських пропозиціях є власне вони самі. І те, що Москва очікує на ці пропозиції, розраховує на них, серйозно орієнтується на позицію Китаю.

Росія прийняла свою позицію об'єкта, а не суб'єкта. На міжнародній арені й навіть у війні, розв'язаній нею самою. Ставлення Росії до китайських пропозицій публічно зафіксувало для всього світу: Росія втратила суб'єктність як держава. Повністю втратила чи поки тільки частково — це вже деталі.

Ставлення Росії до китайських пропозицій публічно зафіксувало для всього світу: Росія втратила суб'єктність як держава. Повністю втратила чи поки тільки частково — це вже деталі

Головне, що це вже не змінити. Агресивна й нахабна політика Путіна нівелювала всі зусилля Росії підхопити роль СРСР на міжнародній арені, стати значущим фактором геополітики в регіоні та світі. Завдяки Путіну Росія втратила все: і набуте, і перспективи.

Тому тепер чекає, що скаже добрий дядечко Сі, щоб визначитись зі своїми діями й планами.

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.