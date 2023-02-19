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OPINION

НАТО провокує Росію, щоб дізнатися про стан її ядерного потенціалу

Олексій Голобуцький
19 лютого, 2023 неділя
08:09
Погляд Олексій Голобуцький

Ядерна загроза від Росії дійсно стане реальною тільки у випадку ядерних випробувань

НАТО провокує Кремль, щоб отримати свіжі дані щодо реального стану російської ядерної зброї — чи вона, бува, не погнила вся давно?

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Дмітрій Мєдвєдєв у свіжому інтерв'ю заявив, що удари ЗСУ по окупованому Криму спричинять жорстоку реакцію Кремля.

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"Ніяких переговорів в цьому випадку не буде, будуть тільки удари відплати. Запалає вся Україна, що лишилась під владою Києва. ...Наша відповідь може бути будь-якою. Ми не ставимо перед собою жодних обмежень і ...готові застосовувати всі види зброї. Відповідно ...в тому числі до Основ ядерного стримування. ...Можу вас запевнити: відповідь буде швидкою, жорсткою і переконливою".

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***

Про якісь серйозні перспективи ядерної загрози буде йтись, якщо це не клоун Мєдвєдєв розкидатиметься погрозами, а якщо Росія, наприклад, почне ядерні випробування

Залежність вже очевидна: чим серйознішу зброю надають Україні — тим суворіші погрози Кремля. Хоча все одно вони не виглядають переконливими.

Про якісь серйозні перспективи ядерної загрози буде йтись, якщо це не клоун Мєдвєдєв розкидатиметься погрозами, а якщо Росія, наприклад, почне ядерні випробування. Це суперечитиме всім міжнародним домовленостям — але Путін і так вже на них наплював. "Гірше не буде" - принаймні, набагато гірше, ніж та ситуація, в яку він загнав Росію тепер.

От у випадку ядерних випробувань ядерна загроза від Росії дійсно стане реальною. Хоча все впирається в питання, в якому стані на цей конкретний момент ядерний арсенал РФ? Зважаючи на прикрий стан всіх інших ресурсів у сфері оборони (майже все іржаве, гниле, зруйноване, розікрадене, десятиліттями не обслуговуване через розкрадання грошей і на це).

Чи Росія має в реальності чим загрожувати Європі та світу? Чи по факту це блеф: те, що вдасться запустити, просто впаде десь поряд з пусковими майданчиками?

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Є ймовірність, що НАТО зумисно провокує Путіна на чимдалі більш різку реакцію: власне щоб отримати свіжі дані про реальний стан російської ядерної зброї внаслідок спровокованих маневрів, пересувань, екстреної повірки, зрештою, тих же випробувань

Наразі нам і союзникам це невідомо. Але власне це визначає тактику і стратегію поводження з божевільною кремлівською геронтократією. Зараз діалог будують з розрахунку на найгірше: що в Росії ще лишилось скількись ядерної зброї в придатному стані.

Є ймовірність, що НАТО зумисно провокує Путіна на чимдалі більш різку реакцію: власне щоб отримати свіжі дані про реальний стан російської ядерної зброї внаслідок спровокованих маневрів, пересувань, екстреної повірки, зрештою, тих же випробувань. Бо поки Кремль не чіпає ядерну зброю, вона лишається "чорною скринею", "бомбою Шрьодінґера", котра чи то є, чи то ні.

А НАТО, очевидно, хоче точно знати, з чим має справу. Отже, провокуватиме й далі. А Мєдвєдєв і Путін і далі розкидатимуться погрозами — до поразки РФ чи до потрібної НАТО реакції.

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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