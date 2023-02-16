Останнім часом було кілька хибних повітряних тривог.

"Помилкових" умовно — з'ясувалося, що замість "шахедів" летять розвідувальні дрони, повітряні кулі з кутовими відбивачами; всі з такої нагоди полегшено зітхнули й повернулися до колишніх справ.

Але це гірше за "шахедів". "Шахеди" летять за координатами, атакувати заздалегідь відомі стаціонарні цілі. Повітряна розвідка шукає мету смачнішу — позиції ППО, військові табори, штаби, склади... Кутові відбивачі на кулях імітують великі літаки, активують систему протиповітряної оборони, щоб супротивник за допомогою розвідувальних дронів засікав їхні координати.

Готується масштабний повітряний напад. Ворог не залишив спроб завоювати панування у повітрі. Авіація - передостанній серйозний аргумент кремля в цій війні, яку він не може виграти лише наземними силами

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Готується масштабний повітряний напад. Ворог не покинув спроб завоювати панування у повітрі. Авіація – передостанній серйозний аргумент кремля у цій війні, яку він не може виграти лише наземними силами.

Останній – тактична ядерна зброя. Яку Путін не наважиться застосувати, не розділивши відповідальності за божевілля з російською еліткою. Тому й готується його "послання" 21 лютого — а-ля засідання їхнього радбезу напередодні вторгнення рік тому, лише у розширеному складі.

Тиснутиме на нерви, плакатиметься, що Росія воює з усім цивілізованим Заходом (так і є, по суті), кричатиме, що батьківщина в небезпеці...

Намагатиметься врятувати свою шкуру ядерним шантажем, ціною сотень тисяч життів. Подивимося, скільки в кремлі залишилося безумців. Якщо мало, йому кінець.

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Про автора. Юрій Касьянов, волонтер, воїн ЗСУ, активіст ініціативи Армія SOS, керівник ініціативи "A.Drones".

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