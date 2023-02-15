У небі над Київщиною виявлено повітряні цілі, працює ППО, - ОВА
Удень 15 лютого в Київській області пролунала тривога: виявлено повітряні цілі, тож спрацювала протиповітряна оборона
Про це поінформувала Київська обласна військова адміністрація.
"У небі Київщини виявили повітряні цілі. У зв'язку з цим працює ППО", - ствердили в пресслужбі.
Так, жителів області закликали зберігати спокій та перебувати в укриттях.
О 13:28 в Київській області оголосили про повітряну тривогу.
- Нагадаємо, уранці 15 лютого ворожі війська били по Миколаївській області, зокрема по Очаківській громаді.
- Вранці 15 лютого російські війська знову гатили по Куп'янську на Харківщині, внаслідок чого сталися пожежі.
- 15 лютого російська армія вдарила по багатоповерхівці в Покровську, що на Донеччині: відомо про якнайменше 12 поранених людей, ще двоє - під завалами.
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