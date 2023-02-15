У небі над Київщиною виявлено повітряні цілі, працює ППО, - ОВА

Про це поінформувала Київська обласна військова адміністрація.

"У небі Київщини виявили повітряні цілі. У зв'язку з цим працює ППО", - ствердили в пресслужбі.

Так, жителів області закликали зберігати спокій та перебувати в укриттях.

О 13:28 в Київській області оголосили про повітряну тривогу.