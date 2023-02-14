Про це речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат сказав у коментарі одному з українських ЗМІ.

"Ймовірно, це повітряні кулі з кутовими відбивачами, про які ми говорили нещодавно (12 лютого такі кулі було зафіксовано над Дніпропетровщиною, – ред.). Українська Протиповітряна оборона радіолокаційно спостерігає ці повітряні цілі, які рухаються в повітряних потоках із невеликою швидкістю. В українському небі постійно чергує винищувальна авіація. Ситуація контрольована", - заявив він.

На уточнююче запитання, чи могли подібні повітряні об’єкти стати причиною закриття повітряного простору над Молдовою, Ігнат зазначив, що не володіє такими даними. При цьому він припустив імовірність потрапляння таких куль на території інших держав.

Ці кулі можуть бути різного розміру, але достатнього для підйому кутового відбивача. Противник використовує такі літаючі об’єкти для проведення розвідки або для того, аби збити з пантелику ППО, пояснив речник Повітряних сил.