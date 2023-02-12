Над Дніпропетровщиною зафіксували ворожі "шахеди", працює ППО, - голова облради Лукашук
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомляє про ворожі "шахеди" над областю й роботу ППО
Про це Микола Лукашук повідомив у телеграмі.
"Знову "мопеди". Вартові неба – на захисті. Будьте обачні, бережіть себе", - розповів він.
ЗМІ повідомляють, що до цього у Дніпрі було чути звуки вибухів й лунала повітряна тривога.
- У ніч на 11 лютого росіяни з дронів атакували Україну: у Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури.
- За день 11 лютого російські терористи тричі обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.
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