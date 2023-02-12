Про це Микола Лукашук повідомив у телеграмі.

"Знову "мопеди". Вартові неба – на захисті. Будьте обачні, бережіть себе", - розповів він.

ЗМІ повідомляють, що до цього у Дніпрі було чути звуки вибухів й лунала повітряна тривога.