Молдова закрила свій повітряний простір
14 лютого Молдова закрила свій повітряний простір. Пасажирів, які сьогодні мали намір скористатись авіалініями, просять зберігати спокій
Про це йдеться в повідомленні Air Moldova.
"Шановні пасажири, на даний момент повітряний простір Республіки Молдова закрито, чекаємо на відновлення рейсів", - зазначили в авіакомпанії.
"Ті, хто сьогодні перебуває в аеропорту, на борту або планує виліт, будь ласка, зберігайте спокій і слідкуйте за інформаційними панелями аеропорту онлайн", - додали там.
Компанія обіцяє оперативно інформувати громадян про всі зміни.
- Раніше президентка Мая Санду заявила про плани РФ здійснити держпереворот у Молдові. Цьому передувало те, що український лідер Володимир Зеленський передав Санду документи, які підтверджують наміри РФ.
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