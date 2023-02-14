Молдова закрила свій повітряний простір

Про це йдеться в повідомленні Air Moldova.

"Шановні пасажири, на даний момент повітряний простір Республіки Молдова закрито, чекаємо на відновлення рейсів", - зазначили в авіакомпанії.

"Ті, хто сьогодні перебуває в аеропорту, на борту або планує виліт, будь ласка, зберігайте спокій і слідкуйте за інформаційними панелями аеропорту онлайн", - додали там.

Компанія обіцяє оперативно інформувати громадян про всі зміни.