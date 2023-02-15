Ворог обстріляв Куп'янськ, пошкоджені житлові будинки та господарські споруди
Вранці 15 лютого російські війська знову били по Куп'янську на Харківщині, внаслідок чого сталися пожежі
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
За його словами, ворог не припиняє здійснювати обстріли позицій українських військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення.
Також сьогодні о 07:00 Куп’янськ знову був під обстрілом. Пошкоджено 3 приватних житлових будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі.
Обійшлося без постраждалих.
Минулої доби, 14 лютого, ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 20 населених пунктів.
На Куп’янському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії Крохмальне, Берестове, Табаївку, Куп’янськ, Дворічну. Також під ворожим вогнем були Ветеринарне, Гранів, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Чугунівка та ін.
У Куп’янську, внаслідок ракетного обстрілу, значних пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок.
Синєгубов зазначив, що піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів.
- Ввечері 11 лютого російські терористи обстріляли Харків. Відомо про одного пораненого чоловіка, його госпіталізували.
- А вранці 13 лютого війська РФ гатили по Куп'янську на Харківщині, внаслідок чого пошкоджені будинки та сталися пожежі.
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