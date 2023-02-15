Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

За його словами, ворог не припиняє здійснювати обстріли позицій українських військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

Також сьогодні о 07:00 Куп’янськ знову був під обстрілом. Пошкоджено 3 приватних житлових будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі.



Обійшлося без постраждалих.



Минулої доби, 14 лютого, ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 20 населених пунктів.



На Куп’янському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії Крохмальне, Берестове, Табаївку, Куп’янськ, Дворічну. Також під ворожим вогнем були Ветеринарне, Гранів, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Чугунівка та ін.



У Куп’янську, внаслідок ракетного обстрілу, значних пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок.



Синєгубов зазначив, що піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів.