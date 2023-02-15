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Ворог обстріляв Куп'янськ, пошкоджені житлові будинки та господарські споруди 

15 лютого, 2023 середа
09:23
війна з Росією Ворог обстріляв Куп'янськ

Вранці 15 лютого російські війська знову били по Куп'янську на Харківщині, внаслідок чого сталися пожежі

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

За його словами, ворог не припиняє здійснювати обстріли позицій українських військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

Також сьогодні о 07:00 Куп’янськ знову був під обстрілом. Пошкоджено 3 приватних житлових будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі.

Обійшлося без постраждалих.

Минулої доби, 14 лютого, ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії Крохмальне, Берестове, Табаївку, Куп’янськ, Дворічну. Також під ворожим вогнем були Ветеринарне, Гранів, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Чугунівка та ін.

У Куп’янську, внаслідок ракетного обстрілу, значних пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок.

Синєгубов зазначив, що піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів.

  • Ввечері 11 лютого російські терористи обстріляли Харків. Відомо про одного пораненого чоловіка, його госпіталізували.
  • А вранці 13 лютого війська РФ гатили по Куп'янську на Харківщині, внаслідок чого пошкоджені будинки та сталися пожежі.
Росія
Харківщина
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