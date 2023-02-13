Ворог вранці обстріляв Куп'янськ, сталися пожежі
Вранці 13 лютого війська РФ гатили по Куп'янську на Харківщині, внаслідок чого пошкоджені будинки та сталися пожежі
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
"Сьогодні зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ. У місті пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі", - написав він.
Внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Протягом минулої доби, 12 лютого, ворог з артилерії та мінометів обстріляв щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів.
Найбільше постраждали Куп'янськ, Вовчанськ та смт Дворічна. Там пошкоджені переважно приватні житлові будинки.
А у Вовчанську, внаслідок влучання у приватний будинок, поранення отримав 47-річний цивільний чоловік.
Також триває розмінування деокупованих районів області. За добу піротехніки знешкодили 39 вибухонебезпечних предметів.
- Ввечері 11 лютого російські терористи обстріляли Харків. Відомо про одного пораненого чоловіка, його госпіталізували.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.85Продаж 42.76
- Актуальне
- Важливе