Ворог вранці обстріляв Куп'янськ, сталися пожежі

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"Сьогодні зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ. У місті пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі", - написав він.

Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Протягом минулої доби, 12 лютого, ворог з артилерії та мінометів обстріляв щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів.

Найбільше постраждали Куп'янськ, Вовчанськ та смт Дворічна. Там пошкоджені переважно приватні житлові будинки.

А у Вовчанську, внаслідок влучання у приватний будинок, поранення отримав 47-річний цивільний чоловік.

Також триває розмінування деокупованих районів області. За добу піротехніки знешкодили 39 вибухонебезпечних предметів.