Росія обстріляла Харків ракетами С-300
Ввечері, 11 лютого, російські терористи обстріляли Харків
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"За попередніми даними, було три влучання ворожих ракет С-300 у місті. Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Про ракетні удари повідомили о 23:10.
"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - написав Синєгубов.
Повітряну тривогу оголосили о 23:09. Паралельно жителі Харкова чули вибухи.
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