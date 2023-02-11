Росія обстріляла Харків ракетами С-300

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними, було три влучання ворожих ракет С-300 у місті. Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Про ракетні удари повідомили о 23:10.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - написав Синєгубов.

Повітряну тривогу оголосили о 23:09. Паралельно жителі Харкова чули вибухи.