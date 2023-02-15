Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Покровську: двоє поранених
15 лютого російська армія вдарила по багатоповерхівці в Покровську, що на Донеччині: відомо про якнайменше двох поранених людей
Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Зазначається, що 15 лютого росіяни завдали удару по Покровську: уражено багатоповерхівку. За попередніми даними, окупанти застосували ракети.
У ДСНС звітували, що з будинку вдалося врятувати двох людей:
"Сьогодні зранку в результаті обстрілу м. Покровськ відбулось руйнування покрівлі та квартир на 5-му поверсі 1-го та 2-го під’їздів 5-поверхового багатоквартирного житлового будинку. Станом на 10:45 рятувальниками на місці події врятовано 2 осіб: по автодрабині з квартири на 4-му поверсі врятовано жінку та з-під завалу на 5-му поверсі врятовано чоловіка".
- Нагадаємо, за добу 14 лютого російські окупанти вбили одного жителя Донецької області, ще одна людина дістала поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.07
-
EUR
Купівля 41.75Продаж 42.57
- Актуальне
- Важливе