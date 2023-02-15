Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Покровську: двоє поранених

Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що 15 лютого росіяни завдали удару по Покровську: уражено багатоповерхівку. За попередніми даними, окупанти застосували ракети.

У ДСНС звітували, що з будинку вдалося врятувати двох людей:

"Сьогодні зранку в результаті обстрілу м. Покровськ відбулось руйнування покрівлі та квартир на 5-му поверсі 1-го та 2-го під’їздів 5-поверхового багатоквартирного житлового будинку. Станом на 10:45 рятувальниками на місці події врятовано 2 осіб: по автодрабині з квартири на 4-му поверсі врятовано жінку та з-під завалу на 5-му поверсі врятовано чоловіка".