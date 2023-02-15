За добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, один отримав поранення
За минулу добу, 14 лютого, російські окупанти вбили одного жителя Донецької області, ще одна людина дістала поранення
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 14 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 1 людина в області дістала поранення", - написав він.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення в області загинув 1361 цивільний, а поранення отримали 3039 мешканців.
Кириленко нагадав, що нині неможливо встановити точну кількість жертв в окупованих росіянами Маріуполі та Волновасі.
- Раніше стало відомо, що через значні втрати російські інструктори навчають мобілізованих і "добровольців" просто на полі бою.
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