За добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, один отримав поранення

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 14 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 1 людина в області дістала поранення", - написав він.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в області загинув 1361 цивільний, а поранення отримали 3039 мешканців.

Кириленко нагадав, що нині неможливо встановити точну кількість жертв в окупованих росіянами Маріуполі та Волновасі.