Росіяни обстріляли акваторію Очаківської громади на Миколаївщині
Уранці 15 лютого ворожі війська били по Миколаївській області, зокрема по Очаківській громаді
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.
За даними Кіма, вчора, 14 лютого, о 19:52 та сьогодні, 15 лютого, о 06:10 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.
Обійшлося без постраждалих.
У самому Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
- У ніч на 7 лютого російська армія завдала удару по одній з громад Миколаївської області, унаслідок чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури.
- Зранку 8 лютого тричі ворожі війська знову обстріляли Миколаївську область.
- Вранці 14 лютого росіяни били артилерією та мінометами по населеному пункту Очаківської громади, що в Миколаївській області. Внаслідок чого сталося пошкодження та займання житлових будинків, також уражено кілька адміністративних будівель.
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