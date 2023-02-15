Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.

За даними Кіма, вчора, 14 лютого, о 19:52 та сьогодні, 15 лютого, о 06:10 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

Обійшлося без постраждалих.

У самому Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.