Ворожі війська зранку тричі обстріляли Миколаївщину
Російські окупанти зранку 8 лютого тричі обстріляли Миколаївську область. Постраждалих унаслідок прильотів немає
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Сьогодні, 8 лютого, о 06:02 та 07:21 ворог завдавав артилерійських ударів по береговій смузі та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він.
Також, за його даними, вранці 8 лютого окупанти стріляли по Куцурубській громаді, однак влучання зафіксовано за межами населеного пункту. Руйнувань і постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно, зазначив Кім.
- У ніч на 7 лютого російська армія завдала удару по одній з громад Миколаївської області, унаслідок чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури.
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