Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні, 8 лютого, о 06:02 та 07:21 ворог завдавав артилерійських ударів по береговій смузі та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він.

Також, за його даними, вранці 8 лютого окупанти стріляли по Куцурубській громаді, однак влучання зафіксовано за межами населеного пункту. Руйнувань і постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно, зазначив Кім.