Ворожі війська вночі завдали удару по Миколаївщині, пошкоджено об'єкт інфраструктури
У ніч на 7 лютого російська армія завдала удару по одній з громад Миколаївської області, унаслідок чого пошкоджено об'єкт інфраструктури
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Він зазначив, що в ніч на 7 лютого ворожа армія обстрілювала Чорноморську громаду. Унаслідок цього було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Постраждалих немає.
Також 6 лютого, о 23:58, загарбники завдали ударів з реактивних систем залпового вогню по одному з населених пунктів Очаківської громади.
Унаслідок обстрілу в частині пункту зникла електроенергія. Інформація щодо пошкоджень уточнюється, постраждалих немає.
- ЗСУ за добу 6 лютого відбили атаки росіян в районах 10 населених пунктів.
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