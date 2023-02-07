Ворожі війська вночі завдали удару по Миколаївщині, пошкоджено об'єкт інфраструктури

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він зазначив, що в ніч на 7 лютого ворожа армія обстрілювала Чорноморську громаду. Унаслідок цього було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Постраждалих немає.

Також 6 лютого, о 23:58, загарбники завдали ударів з реактивних систем залпового вогню по одному з населених пунктів Очаківської громади.

Унаслідок обстрілу в частині пункту зникла електроенергія. Інформація щодо пошкоджень уточнюється, постраждалих немає.