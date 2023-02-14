Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.

14 лютого о 06:16 під артилерійським та мінометним обстрілом був населений пункт Очаківської громади. Внаслідок чого сталося пошкодження та займання житлових будинків, також уражено кілька адміністративних будівель.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Протягом 13 лютого, а саме о 08:03, 10:45, 11:30, ворог вів обстріл по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У самому Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.