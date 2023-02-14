Ворожі війська вранці гатили по Очаківській громаді Миколаївщини, пошкоджені будинки та адмінбудівлі
Вранці 14 лютого росіяни били артилерією та мінометами по населеному пункту Очаківської громади, що в Миколаївській області
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.
14 лютого о 06:16 під артилерійським та мінометним обстрілом був населений пункт Очаківської громади. Внаслідок чого сталося пошкодження та займання житлових будинків, також уражено кілька адміністративних будівель.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Протягом 13 лютого, а саме о 08:03, 10:45, 11:30, ворог вів обстріл по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
У самому Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
- У ніч на 7 лютого російська армія завдала удару по одній з громад Миколаївської області, унаслідок чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури.
- Зранку 8 лютого тричі ворожі війська знову обстріляли Миколаївську область.
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