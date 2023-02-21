Китай постачає Росії компонентну базу для виробництва ракет, - дослідник Близького Сходу Данилов
Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що Китай не постачатиме Росії летальну зброю
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Немає підтверджень того, що Китай продавав, продає або збирається продавати озброєння Росії. Якщо, щось постачається у Росію, то це нелетальна військова допомога. А саме головне і найдошкульніше для нас - це компонентна база для виробництва тих самих ракет, або іншого обладнання. Китайці, на зараз, не зацікавлені в тому, щоб Росія програла. Але ще більше не зацікавлені в тому, щоб стати стороною конфлікту та отримати санкції або негативні наслідки від війни", - підкреслив Данилов.
Заступник директора Центру близькосхідних досліджень також додав, що Китай не буде постачати зброю Росії.
"Уявімо ситуацію, що Росія почне катастрофічно програвати й буде зрозуміла її поразка. Постачання зброї вже нічого не вирішіть й китайці отримають санкції. Китайці будуть діяти раціонально", - зазначив Данилов.
- А посадовці США стверджували, що Китай може надавати нелетальну військову допомогу Росії для використання в Україні: мовиться про форму або навіть бронежилети. Тож після цього держсекретар США Ентоні Блінкен попередив міністра закордонних справ Китаю Ван І, що якщо країна підтримуватиме збройну агресію РФ, це матиме "серйозні наслідки для міждержавних стосунків".
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