1. Путін де-факто йде ва-банк. Він іде на прямий ядерний шантаж, правда, як завжди, диявол криється в деталях.

2. Він не передає зброю Лукашенку, а лише будує в Білорусі сховище. Простіше кажучи, прикриваючись "єдиним государством", він будує свою ядерну воєнну базу в Білорусі (так він так буде відкидати аргумент про порушення білорусами договору про нерозповсюдження). Важливо, що тим самим він звужує поле маневру для Лукашенка, який почав грати в слугу двох господарів з Москвою і Пекіном.

3. Путін чітко назвав дату введення в дію цього об‘єкта — червень 2023. Іншими словами — це будівництво вже почалося, але тепер він говорить всьому світу: у вас є час до червня, а далі — невідомість.

4. Що стоїть за цією невідомістю? Я глибоко переконаний, що нічого. Це чергове підняття ставок, щоб світ злякався і сів з Путіним за стіл переговорів.

Що стоїть за цією невідомістю? Я глибоко переконаний, що нічого. Це чергове підняття ставок, щоб світ злякався і сів з Путіним за стіл переговорів

Де-факто це чи не останній раунд підняття ставок Путіним. Його розрахунок, що світ злякається. Якщо ні — у нього просто не буде козирів. І тому, головне завдання нашої дипломатії не допустити переляку в наших партнерів.

Окремо слід звернути увагу на "китайський слід" в цій історії.

Пекін точно не зацікавлений в будь-якому ядерному ударі. Після цієї заяви роль Пекіна у врегулюванні цього питання тільки зростає. Свідомо чи не свідомо, але Путін принижує роль Москви в міжнародній грі, виступаючи "великим Кімом" і змушуючи Пекін ставати посередником в цій великій і примітивній грі.

Путін штовхає західний світ не стільки до розмови з ним, скільки до розмови з Сі Цзіньпінем.

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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