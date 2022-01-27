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На території Південмашу нацгвардієць з автомату Калашникова розстріляв п'ятьох військовослужбовців та втік

27 січня, 2022 четвер
07:58
Кримінал автомат Калашникова

Ще п'ятеро військовослужбовців НГУ зазнали поранень

Про це повідомляє офіційний сайт МВС.

Подія сталася 27 січня о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" у Дніпрі.

"Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович  2001 р. н., під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро зазнали поранення. На жаль, під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення", - написали у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

У місті триває операція "Сирена". По тривозі піднятий особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної Гвардії.

Причини скоєного вчинку не відомі.

"На місце події терміново виїхав командуючий Національної Гвардії генерал полковник Микола Балан", - додали в МВС і опублікували фото підозрюваного.




 

Південмаш
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