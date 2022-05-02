На території Сумщини помітили ворожий безпілотник

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Також Живицький закликав мешканців області та прикордонних територій бути уважними, у випадку пострілів чи вибухів – переходити в безпечне місце та не ігнорувати сигнали тривоги. Оскільки Генштаб повідомляє про можливе посилення і загострення провокацій з російського боку.