На території Сумщини помітили ворожий безпілотник
Над територією Сумської області помітили ворожий безпілотник-розвідувальник, який пролітав вздовж кордону
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Також Живицький закликав мешканців області та прикордонних територій бути уважними, у випадку пострілів чи вибухів – переходити в безпечне місце та не ігнорувати сигнали тривоги. Оскільки Генштаб повідомляє про можливе посилення і загострення провокацій з російського боку.
- Нагадаємо, упродовж минулого дня українська ППО збила 10 російських БпЛА "Орлан-10".
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