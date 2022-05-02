ППО збила 10 російських БпЛА "Орлан-10" за день
Українська протиповітряна оборона збила 10 російських безпілотників "Орлан-10" впродовж 1 травня
Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ у facebook.
За даними пресслужби, такі безпілотники є найпопулярнішою ціллю. Оскільки вертольоти та літаки окупантів намагаються не потрапляти в зону ураження.
"Переважно авіація ворога діє поза межами повітряного простору України, або ж на тимчасово окупованій території, де противник суттєво наростив власні засоби ППО різних типів. Тому цілями українських захисників все частіше стають російські безпілотники "Орлан-10", які здебільшого ведуть повітряну розвідку та корегують вогонь артилерії окупантів",- йдеться у повідомленні.
Командування зазначає, що безпілотники вважають російською розробкою, однак практично нічого російського в "Орлан-10" немає, вся "начинка" виготовлена за кордоном Росії (США, Японія, Китай, Німеччина та ін.).
"Не варто применшувати роль цього комплексу у війні. "Орлан-10" може виконувати різні завдання, скажімо, робити цілевказання, бути ретранслятором чи постановником перешкод. І він несе серйозну загрозу для наших військ", - повідомили у Командуванні Повітряних сил.
Додають, що вартість одного безпілотника становить близько 80-120 тис. доларів.
- Протягом 1 травня на Донеччині й Луганщині ЗСУ відбили 10 російських атак, знищили два танки, 17 систем артилерії, 30 одиниць бронетехніки та 10 автомобілів окупантів.
- На Сході України 1 травня ЗСУ відбили 5 ворожих атак, знищили 57 окупантів, їхні БПЛА, артилерію, БТР і БМП.
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