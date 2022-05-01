У зоні ООС ЗСУ за добу відбили 10 ворожих атак і знищили 17 систем артилерії, 38 бронемашин і сім безпілотників окупантів

Про це у фейсбуці повідомив штаб ООС.



"Упродовж поточної доби, 1 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам", - ідеться в заяві.



Українські військові знищили два російські танки, 17 систем артилерії 38 одиниць бойової броньованої та 10 - автомобільної техніки окупантів. У небі над Донбасом ППО збила сім російських БПЛА.



"Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 63 ворожих атаки. Знищили 45 танків, 43 артилерійські системи, 4 одиниці спеціальної, 149 одиниць бойової броньованої техніки, 6 бойових спеціальних машин, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 68 одиниць автомобільної техніки, в тому числі 8 паливозаправників та 4 зенітні установки ворога. Підрозділами ППО збито 6 літаків, 32 безпілотні літальні апарати та 2 крилаті ракети російських окупантів", - наголосили у штабі ООС.

Раніше оперативне командування "Схід" повідомило, що 1 травня на Сході України ЗСУ відбили 5 ворожих атак, знищили 57 окупантів, їхні БПЛА, артилерію, БТР і БМП.

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