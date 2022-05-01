На Сході України за добу ЗСУ відбили 5 ворожих атак, знищили 57 окупантів, їхні танк, артилерію й безпілотники

Про це йдеться у фейсбуці ОК "Схід".



"Сьогодні, 1 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили 5 атак російських фашистських військ. Також було виявлено місце зберігання боєкомплекту окупантів, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневого ураження", - зазначили в дописі.



Загалом українські військові знищили:

окупантів - 57;

танків - 1;

БМП - 5;

БТР - 5;

МТЛБ - 2;

систем артилерії - 6;

артилерійських тягачів - 3;

БПЛА - 4.

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