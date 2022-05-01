На Сході України за добу ЗСУ відбили 5 ворожих атак, знищили 57 окупантів, їхні танк, артилерію й безпілотники
На Сході України 1 травня ЗСУ відбили 5 ворожих атак, знищили 57 окупантів, їхні БПЛА, артилерію, БТР і БМП
Про це йдеться у фейсбуці ОК "Схід".
"Сьогодні, 1 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили 5 атак російських фашистських військ. Також було виявлено місце зберігання боєкомплекту окупантів, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневого ураження", - зазначили в дописі.
Загалом українські військові знищили:
- окупантів - 57;
- танків - 1;
- БМП - 5;
- БТР - 5;
- МТЛБ - 2;
- систем артилерії - 6;
- артилерійських тягачів - 3;
- БПЛА - 4.
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