На Тернопільщині зафіксували першу смерть від штаму "Дельта"

Про це повідомила головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук, передає УНІАН.



"Вона приїхала з Великої Британії, яка є неблагополучною щодо штаму "Дельта". Можливо, приїхала в стадії інкубації", – йдеться у повідомленні.



За її даними, наразі в області не роблять окремих досліджень на штам "Дельта", оскільки це дуже дорогі аналізи. Тому в лабораторному центрі оперують даними двотижневої давності.



"Тоді ми зафіксували, що штам "Дельта" уже зайшов в область. Виявили його у 52 хворих, з них 10 – госпіталізували", – розповіла Чайчук.

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