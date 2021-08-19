На Тернопільщині зафіксували першу смерть від штаму "Дельта"
16 серпня на Тернопільщині померла 48-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Великої Британії
Про це повідомила головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук, передає УНІАН.
"Вона приїхала з Великої Британії, яка є неблагополучною щодо штаму "Дельта". Можливо, приїхала в стадії інкубації", – йдеться у повідомленні.
За її даними, наразі в області не роблять окремих досліджень на штам "Дельта", оскільки це дуже дорогі аналізи. Тому в лабораторному центрі оперують даними двотижневої давності.
"Тоді ми зафіксували, що штам "Дельта" уже зайшов в область. Виявили його у 52 хворих, з них 10 – госпіталізували", – розповіла Чайчук.
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