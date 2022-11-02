На тимчасово окупованих територіях Росія відкриває конкурси на посади загиблих колаборанів
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях оголосили конкурс на посади загиблих колаборанів
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
"У зв’язку з періодичною загибеллю колаборантів та відмовою від виконання своїх обов’язків противник проводить конкурси на заміщення вакантних посад в органах окупаційної влади на тимчасово зайнятій території Запорізької області", - пише пресслужба.
Повідомляється, що завдяки успішному контрнаступу українських воїнів - рашисти зазнали поранень.
"За уточненою інформацією, в результаті успішних дій підрозділів Сил оборони в Запорізькій області, за попередні дні окупанти доправили близько ста важкопоранених до лікарень у містах Токмак та Мелітополь", - додає Генштаб.
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