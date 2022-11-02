На тимчасово окупованих територіях Росія відкриває конкурси на посади загиблих колаборанів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"У зв’язку з періодичною загибеллю колаборантів та відмовою від виконання своїх обов’язків противник проводить конкурси на заміщення вакантних посад в органах окупаційної влади на тимчасово зайнятій території Запорізької області", - пише пресслужба.

Повідомляється, що завдяки успішному контрнаступу українських воїнів - рашисти зазнали поранень.

"За уточненою інформацією, в результаті успішних дій підрозділів Сил оборони в Запорізькій області, за попередні дні окупанти доправили близько ста важкопоранених до лікарень у містах Токмак та Мелітополь", - додає Генштаб.

25 жовтня в Мелітополі прогримів вибух у будівлі, що належить Євгену Балицькому. Іван Федоров назвав подію результатом боротьби гауляйтерів за владу в місті.

Окупанти не дають мешканцям окупованих Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей евакуюватися на підконтрольну уряду України територію.

Олігархи й гауляйтери РФ використовують Мелітополь як адміністративний та логістичний центр і борються за дві сфери впливу в місті, розповів мер міста Іван Федоров.

17 жовтня українське військо поранило солдатів РФ у Мелітополі, Воскресенці та Василівці, загалом близько 100 осіб, а також знищило ворожий склад боєприпасів у Бердянську.

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