У Мелітополі гауляйтери борються між собою за сфери впливу, - мер про вибухи напередодні

Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Щодо вибуху у Мелітополі, то він стався у будівлі, яка належить одному з гауляйтерів Євгену Балицькому. Ця будівля була захоплена ще з 24 лютого, була захоплена саме підрозділами ФСБ для розміщення свого особового складу. Дійшло до того, що Балицького та його родину на 2-3 третій день окупації перестали впускати в цю будівлю. Через кілька місяців окупації на базі цієї будівлі було розміщено одне з пропагандистських ЗМІ, яке ретранслювало на всю окуповану частину області свою пропаганду", - каже Федоров.

Мер міста наголосив, що неподалік вибуху знаходиться телевежа, яка ретранслює російські ЗМІ.

Повідомляється, що вибух був результатом боротьби за владу в місті.

"З одного боку, Генштаб Міноборони РФ, який представляє "гауляйтер" Євген Балицький. З іншого - ФСБ, місцевим ставлеником яких є Володимир Рогов. Це вже не перший приклад їхньої війни. Вони борються за сфери впливу, за грошові потоки", - запевнив Федоров.

15 жовтня Іван Федоров повідомив, що російські загарбники незаконно утримують на блокпості у Василівці 4 тис. людей.

Вночі на 25 жовтня в Мелітопольському районі прогриміли 7 потужних вибухів.

25 жовтня стало відомо, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області біля відділення рашистської ФСБ вибухнула автівка. Пошкоджено офіс колаборантів і пропагандистів.

Окупанти не дають мешканцям окупованих Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей евакуюватися на підконтрольну уряду України територію.