У Мелітополі гауляйтери борються між собою за сфери впливу, - мер про вибухи напередодні
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області напередодні стався вибух. Ймовірно, це результат війни між гауляйтерами за владу в місті
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Щодо вибуху у Мелітополі, то він стався у будівлі, яка належить одному з гауляйтерів Євгену Балицькому. Ця будівля була захоплена ще з 24 лютого, була захоплена саме підрозділами ФСБ для розміщення свого особового складу. Дійшло до того, що Балицького та його родину на 2-3 третій день окупації перестали впускати в цю будівлю. Через кілька місяців окупації на базі цієї будівлі було розміщено одне з пропагандистських ЗМІ, яке ретранслювало на всю окуповану частину області свою пропаганду", - каже Федоров.
Повідомляється, що вибух був результатом боротьби за владу в місті.
"З одного боку, Генштаб Міноборони РФ, який представляє "гауляйтер" Євген Балицький. З іншого - ФСБ, місцевим ставлеником яких є Володимир Рогов. Це вже не перший приклад їхньої війни. Вони борються за сфери впливу, за грошові потоки", - запевнив Федоров.
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